Salute | Sassari | venerdì al via lo screening cardiologico nei bambini

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Arriveranno negli ambulatori di Cardiologia pediatricamattina (8 novembre), alle ore 9, i primidelle scuole primarie diche hanno aderito al progetto “Un minuto per la vita”. Prende così il via il progetto che ha l’obiettivo di individuare eventuali patologie che costituiscono un fattore di rischio per morte improvvisa. Il progetto, inoltre, mira a individuare eventuali cardiopatie congenite e, se necessario, avviare i piccoli pazienti a ulteriori accertamenti. Saranno 19 i piccoli alunni della Primaria di Li Punti che, accompagnati dalle loro insegnanti, arriveranno all’ingresso della palazzina Materno infantile con lo scuolabus messo a disposizione dall’Atp. Ad accoglierli ci sarà il personale medico e infermieristico della Cardiologia pediatrica. Il progetto prevede una visita cardiologica e un Ecg aidelle sole prime ...

