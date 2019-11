Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) La Lega è pronta a votare Mariofuturo Presidente della Repubblica? “Why not”, perché no. Matteo, nel salotto tv di Mario Giordano su rete4, ha aperto asulla possibilità che ildi Sergio Mattarella sia l’ex presidente della Bce. “Nel caso”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, “in cui cada questo governo attaccato con lo scotch il presidente della Repubblica non potrà che restituire la parola agli italiani”. Una mossa ache, se ha effettivamente delle basi, di fatto disinnesca una delle ragioni che sono state sempre avanzate per giustificare la nascita del governo giallorosso: fare in modo che sia la maggioranza Pd-M5s-Iv-Leu a votare il nuovo capo dello Stato alla scadenza di Mattarella (nel 2022) e non un eventuale Parlamento sovranista o di centrodestra. L’intesa Di ...

Noovyis : (Quirinale, la risposta a sorpresa di Salvini: “Votare Draghi come successore di Mattarella? Perché no”) Playhitmu… - paolaokaasan : RT @DanieleMeloni80: Risposta intelligente e dipllmatica. Bravo. Ma Draghi non va bene al Quirinale. - DanieleMeloni80 : Risposta intelligente e dipllmatica. Bravo. Ma Draghi non va bene al Quirinale. -