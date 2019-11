Nasce con Ittiosi Arlecchino | abbandonato in ospedale | gara di solidarietà per adottare

Nasce con Ittiosi Arlecchino - i genitori lo abbandonano : gara di solidarietà per adottare Giovannino : Il piccolo Giovannino, nato con una rara e gravissima malattia all'ospedale di Sant'Anna di Torino, è stato abbandonato dai genitori. Ancora nessuno si è proposto per...

Torino - bimbo Nasce con malattia rara e incurabile : abbandonato da agosto in ospedale : Il piccolo Giovannino non è mai uscito dall’ospedale Sant’Anna di Torino. È nato lo scorso agosto ed è stato immediatamente abbandonato dai genitori, che l’avevano concepito con la fecondazione eterologa. La sua storia è stata raccontata dal quotidiano La Stampa: probabilmente il padre e la madre non se la sono sentita di convivere con la grave malattia che affligge il neonato. Si tratta della Ittiosi Arlecchino, una forma di degenerazione della ...

Ambiente - Costa : “Da gennaio Nasce la Direzione ad hoc sull’economia circolare” : “Con orgoglio italiano inauguro una delle manifestazioni più grandi al mondo sulla green economy, che ospita 1300 aziende. Questo vuol dire che qui a ‘Ecomondo’, a Rimini, l’Italia c’è, con le sue tecnologie, con le sue idee”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al taglio del nastro di “Ecomondo“, stamane a Rimini. “Una green Italy esiste – ha proseguito il ministro ...

Nasce ‘Altra Italia’ - Silvio Berlusconi registra il nome : “Da qui verrà il mio successore” : Una nuova creatura affiancherà Forza Italia: si chiama 'Altra Italia', e sarà federata al vecchio partito. Il nome è stato invece registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi del Mise lo scorso 31 ottobre. "Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell'una sull'altra. Da qui potrà Nascere il mio successore", ha detto il Cavaliere.Continua a leggere

Nasce “PECASUS” - il consorzio europeo per il monitoraggio della meteorologia spaziale : Dal prossimo giovedì 7 novembre il consorzio europeo PECASUS entra pienamente in funzione con il monitoraggio meteorologico spaziale globale a tutela del traffico aereo sulle rotte polari settentrionali Obiettivo di PECASUS è quello di monitorare le condizioni meteorologiche spaziali per ridurre il rischio del personale di volo e dei viaggiatori che percorrono le rotte polari settentrionali, esposti alle forti emissioni di materia e radiazione ...

Tra amori “misti” - violenza e libertà : a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gli astri Nascenti della lirica) : Due storie d’amore e morte, d’armi e di donne, scritte in epoche e stili diversi, ma accomunate dal sangue e dalla passione. La compagnia milanese Voceallopera, che ci ha abituati ad allestimenti freschi, sorprendenti e azzeccatissimi, inaugura la stagione lirica con un dittico inusuale: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale di Claudio Monteverdi, e Carmen di Georges Bizet, nella riduzione di Peter Brook. In scena il 7 e l’8 ...

Accadde oggi - 1 novembre 1897 : Nasce la Juventus - il club bianconero festeggia 122 anni : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per tutte gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Juventus, il club bianconero festeggia 122 anni ed adesso si prepara con fiducia al proseguo della stagione con l’intenzione di confermarsi sempre più protagonista. Era il 1° novembre 1897 e su una panchina di Corso Re Umberto a ...

Marco Carta assolto per il furto di magliette alla RiNascente. E piange al telefono con l’avvocato : Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente di Milano. Il cantante Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. Nel processo abbreviato, a porte chiuse, stamattina il pm Nicola Rossato aveva chiesto la condanna a 8 mesi e 400 euro di multa. Il cantante, appresa telefonicamente la notizia dell’assoluzione dal suo avvocato, è ...

Marco Carta - il pm di Milano chiede condanna a 8 mesi di carcere per il furto alla RiNascente : condannare Marco Carta a 8 mesi e 400 euro di multa. E’ la richiesta formulata dal pm di Milano Nicola Rossato nel processo che vede imputato il giovane cantante, accusato del furto di magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente per il quale fu arrestato il 31 maggio. La difesa rappresentata dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta ha chiesto invece l’assoluzione piena. Il giudice deciderà a breve. L'articolo Marco ...

Senato - Nasce la commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

