Fabiola Gianotti è stata scelta come direttrice generale del CERN per un secondo mandato

Fabiola Gianotti riconfermata alla guida del Cern di Ginevra : Fabiola Gianotti è stata riconfermata direttrice generale del Cern di Ginevra, uno dei più importanti laboratori di fisica al mondo. Lo annuncia il Cern in un tweet. È la prima volta di una riconferma, non prevista finora nello statuto del centro di ricerca. Nata a Roma 59 anni fa, la Gianotti ha studiato a Milano ed è stata fra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, la particella che dà massa a tutto ciò che ci circonda, esseri ...