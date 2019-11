Devolver Digital accusa gli sviluppatori di un' app di auto-aiuto di aver copiato lo stile

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un'app dichiamata The Fabulous sarebbe statata diplagiato lodi GRIS, il puzzle-platform di Nomada Studio. The Fabulous è un'applicazione che sostiene di voler aiutare gli utenti a costruire delle sane abitudini "eliminando quelle cattive" ed è disponibile per i dispositivi mobile.Dal video pubblicato dasi può notare l'estrema somiglianza dei due titoli: le stesse inquadrature e gli stessi soggetti (in questo caso la protagonista del gioco) sono senza dubbio identici. Attrso una dichiarazione, il CEO di The Fabulous, Sami Ben Hassine, ha affermato che qualsiasi "somiglianza" non era intenzionale e sta lavorando conper risolvere questo problema."The Fabulous ha una missione per aiutare le persone a condurre una vita più sana, abbiamo iniziato a svilupparlo cinque anni fa. Fin dall'inizio siamo stati influenzati da ...

