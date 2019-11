Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli al sabato sera | “Non mi riposo più”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 6 novembre 2019)Sciarell in secondata al: la novità per la conduttrice di Chi l’ha? Dopo ben sedici edizioni alla guida di Chi l’ha?, perè arrivato il momento di buttarsi in nuove sfide. Da16 novembre, infatti, la vedremo nella docu-serie Dottori in Corsia su Rai3, che racconta storie di alta e media complessità medica per documentare sul posto il miracolo quotidiano della medicina. Spetterà alla padrona di casa di Chi l’haraccontare le storie di quattro ragazzi all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal momento del ricovero o dell’inizio della terapia fino alla dimissione. In ogni puntata ci saranno storie di vita e grandi sfide ogni volta diverse. Intervistata da Telesette,ha raccontato che Chi l’ha? e Dottori in Corsia sono due trasmissioni che ...

trash_italiano : MA CHI L’HA INVENTATA ‘STA COSA ?? #IlCollegio - CarloCalenda : Io non so se Mittal sia alla ricerca di un alibi o meno. Quello che so è che in questa dichiarazione di giugno avev… - SergioCosta_min : L'#EconomiaVerde può arrivare a creare, solo in italia, mezzo milione di posti di lavoro entro il 2023. Quindi chi… -