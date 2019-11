Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019): hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a tutti che i calciatori hanno tanti privilegi ma restano dei lavoratori subordinati Jean-Christophe, avvocato e agente Fifa oltre che esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l’ammutinamento in casa Napoli. Queste le sue parole: SU COSA RISCHIANO I GIOCATORI DEL NAPOLI “Hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a tutti che i calciatori hanno tanti privilegi ma restano dei lavoratori subordinati, quindi devono rispettare le regole delle società sportive. Se una società applica alcuni provvedimenti, il lavoratore è tenuto a rispettarli. C’è una legge che consente al datore di lavoro di decidere dove e quanto concretizzare le mansioni del subordinato. I giocatori non solo non si sono presentati in ritiro, ma hanno recato und’immagine al ...

Enzovit : Cataliotti sull’ammutinamento: “Napoli, ipotizzabile una multa, c’è anche un danno d’immagine” -