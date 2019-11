Arcelor Mittal conferma | Addio Italia Giuseppe Conte | ore d' angoscia al

Ilva - tre ore di vertice a palazzo Chigi. ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto - I sindacati si dividono sullo sciopero : Fiato sospeso e bocche cucite sulla trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Il tavolo a palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore ma nessuno dei membri del governo o...

Ilva - vertice di tre ore a Palazzo Chigi Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia La clausola|Il duello : domande e risposte : Il premier Giuseppe Conte vede i vertici di ArcelorMittal: «Governo disponibile a fare tutto il possibile e il necessario perché ci sia il rispetto degli impegni contrattuali»

Ex Ilva - Arcelor Mittal non fa passi indietro : "Lo scudo penale era essenziale" : La società franco-indiana ha fatto partire la procedura per la restituzione degli stabilimenti acquisiti nel 2018. Il...

ArcelorMittal fa partire le procedure per trasferire i dipendenti : subito sciopero : Al terzo giorno della guerra di Taranto il colosso industriale si attiva per retrocedere alla gestione commissariale tutti i 10.700 dipendenti dell’ex Ilva che aveva preso in carico

Ilva - a Palazzo Chigi in corso il vertice<br> tra il governo e ArcelorMittal : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

La nemesi di Barbara Lezzi - da Cernobbio al disastro ArcelorMittal : Roma. Tutti ora parlano di lei ma non – a differenza di qualche anno fa – come di una specie di eccezione al tipico grillismo televisivo, troppo aggressivo o troppo insipiente. Si era nella legislatura precedente e Barbara Lezzi, oggi donna simbolo del pasticciaccio-Ilva (prima firmataria dell’emend

Senza aspettare Conte ArcelorMittal fa partire le procedure per trasferire i dipendenti : Al terzo giorno della guerra di Taranto il colosso industriale ha avviato le procedure per retrocedere alla gestione commissariale tutti i 10.700 dipendenti dell’ex Ilva che aveva preso in carico

ArcelorMITTAL - VERTICE A PALAZZO CHIGI PER L'EX ILVA/ Renzi "Smettiamola di litigare" : ARCELORMITTAL, VERTICE a PALAZZO CHIGI per L'EX stabilimento ILVA. Il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi "Basta litigi"

ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell'ex Ilva : Arcelor Mittal Italia avvia formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’Ex Ilva, acquisiti nel 2018, e presenta al Mise e per conoscenza ai commissari la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento ai commissari.La retrocessione dei rami d’azienda e il conseguente ...

Ex Ilva - ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari stabilimenti e 10.777 dipendenti. Fim : “Sciopero subito” : Arcelor Mittal Italia ha avviato formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’ex Ilva e presentato al ministero dello Sviluppo, e per conoscenza ai commissari, la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento. La Fim Cisl ha deciso di proclamare subito lo sciopero. La retrocessione dei rami d’azienda e ...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Taranto - sitin lavoratori ArcelorMittal : 9.45 In corso davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto un sit-in di lavoratori e sindacati deciso dal consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm. Stamane l'incontro tra governo e azienda, convocato dal premier,Conte.Secondo quanto comunicato dall'Ad, Morselli,ArcelorMittal avvierà la procedura ex art 47 della legge 228 1990 di retrocessione dei rami d'azienda con la restituzione degli ...

Ex Ilva - Lezzi : “ArcelorMittal sta bleffando. Sarei disposta a far cadere il governo su caso Taranto” : "Evidentemente, la multinazionale indiana, sta bleffando. Lo scudo penale non è nel contratto e non serve. Ci sono già l'articolo 51 del codice penale e la 231": così la senatrice pentastellata Barbara Lezzi difende la battaglia degli ultimi mesi sull'ex Ilva di Taranto. L'ex ministra per il Sud sarebbe anche disposta a far cadere il governo per la questione: "Sono disposta nella misura in cui si parla della tutela della salute di un intero ...

Immunità penale per tutti? Il caso ArcelorMittal sulle prime pagine : Ora spunta la possibilità di un'Immunità penale per tutte le aziende. Per il momento si tratta solo un'ipotesi presente sul tavolo delle trattative. Però si presenta come un'ipotesi concreta. Al fine di tentare di sbloccare la situazione di Taranto dopo l'annuncio-shock di ArcelorMittal di ritirarsi dall'Ilva. Anche se l'azienda insiste: «Ce ne andiamo». E scrive ai commissari e al tribunale per rescindere il contratto, ma per il governo «non ...