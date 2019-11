Ama | area Campo Boario non più destinata a differenziata | solo mezzi per indifferenziato

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma – In riferimento al servizio televisivo de “Le Iene”, andato in onda ieri sera, Ama S.p.A. smentisce in modo fermo e categorico quanto congetturato, ed è pronta ad agire in tutte le sedi opportune a tutela della propria immagine e dei suoi interessi, per contrastare finti scoop che nascono dall’ignoranza di chi invece dovrebbe essere ben informato sulle modalità logistiche e tecniche dell’azienda. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ribadisce ancora una volta che tutti i rifiuti differenziati e conferiti correttamente dai cittadini, secondo le modalità indicate dall’Azienda, vengono raccolti, valorizzati e avviati alle rispettive filiere di riciclo. Il sito dinon è dedicato alla raccolta. I compattatori presenti nell’(mostrati nel servizio de “Le Iene”) sono destinati esclusivamente ai rifiuti indifferenziati. Ai sensi della ...

