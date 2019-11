A.Mittal, oggi sciopero Fim a Taranto

Il sindacato si prepara alla lotta dopo la notizia dell'avvio della procedura di cessione da parte di Arcelorproclamato da Fim-Cisl nello stabilimento dell'ex Ilva di.Il segretario Bentivogli ha motivato:"Grave atteggiamento dell'azienda" La Fiom, in attesa di conoscere l'esito del vertice a Palazzo Chigi,ha mantenuto lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti. Anche la Uilm ha optato per l'attesa dei contenuti dell'incontro tra il governo e l'azienda per prendere fare le sue scelte.(Di mercoledì 6 novembre 2019)