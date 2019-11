Rifiuti | sistema fragile per le imprese

Rifiuti urbani e speciali : in Italia un sistema fragile - per l’industria un peso da 1 - 3 miliardi l’anno : L’aumento dei costi di smaltimento dei Rifiuti per l’industria manifatturiera del Paese è stato di 1,3 miliardi di euro all’anno, pari a un incremento medio di oltre il 40% negli ultimi due anni. Questa la stima che emerge dallo studio “I Rifiuti speciali e la competitività del sistema delle imprese”, realizzato da Ref ricerche in collaborazione con la Fondazione Utilitatis, e presentato da UtilItalia (la Federazione delle imprese idriche, ...