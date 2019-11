Messico | nove mormoni uccisi e arsi vivi dai narcos | tra loro sei bambini Un bimbo è

Messico - strage di mormoni : nove bimbi e tre donne uccisi dai narcos - alcuni bruciati vivi. Morti anche neonati : Orrore in Messico, dove tre donne e 9 bambini di una famiglia di mormoni americani sono stati trucidati in un attacco il cui movente è ancora tutto da accertare. Secondo quanto riferito da...

Messico - strage di mormoni in un agguato dei Narcos : dodici morti tra cui nove bambini. Tutti arsi vivi : Orrore in Messico, dove dodici persone tra cui tre donne e 9 bambini di una famiglia di mormoni americani sono stati trucidati in un agguato il cui movente è ancora tutto da accertare. Secondo quanto riferito da alcuni parenti delle vittime, la strage è avvenuta nel nord del Messico, in una zona di

