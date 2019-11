Lozano stasera ‘o ttene Vai guagliu’ vidatella tu

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo le polemiche e i punti persi in campionato si ritorna a giocare una competizione che ancora suscita interesse in chi la segue.c’è la partita più importante del momento e potremmo mettere in cassaforte la qualificazione con due turni di anticipo. Una cosa mai vista dalle nostre parti. Certo vanno eliminate le tossine di Atalanta e Roma ma per quelle non basterebbero nemmeno un centinaio di tisane della dottoressa Tirone. Non ci resta, quindi, che soprassedere, non pensare alla serie A e concentrarci su questa partita fondamentale. Minuto 0’ – Ma com’è? Kostas parte dalla panchina? E giocatitolare?vedi come ti devi mettere e dimostra che vali i soldi che abbiamo speso ché, dopo l’inutile gol a Torino e lo stop spettacolare con la Samp non ti abbiamo più visto in campo. Minuto 4’ – L’arbitro che ci fischia i falli e caccia i ...

