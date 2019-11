Ex Ilva | linea dura Conte con Mittal | ma scudo divide governo Adnkronos 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) () – Il M5S non vuole arretrare di un passo -“salta il gruppo se si tocca lo”, ragiona una fonte di primo livello- mentre Italia Viva annuncia un emendamento al dl fisco per reintrodurlo e il Pd lascia intendere di conre la. Sullo sfondo Matteo Salvini attacca rosicchiando consenso, il timore diffuso nelle forze di maggioranza.Domani stesso, dopo il vertice con Ancelorfarà il punto con gli alleati: non è ancora chiaro se si terrà un vertice ad hoc o se il Consiglio dei ministri, in programma per le 17, sarà il momento per affrontare l’annosa questione. Che -di questo il premier è perfettamente consapevole- crea parecchie divisioni, tra e all’interno delle forze di maggioranza. Le acque più agitate si registrano nel M5S, dove i ‘governisti’ hanno da sempre avuto unapiù morbida sullo, ...

ilfoglio_it : Su Ilva il ministro Gualtieri rilancia il 'whatever it takes' proposto dal nostro giornale - g_giuseppina : RT @1205fiorella: Sarò perfida ma non credo che tutta l'isteria di Calenda su #Ilva sia per la preoccupazione dei lavoratori. È un'occasion… - Stradeperdute2 : RT @Marcell77640487: L' #Ilva se ne va. Taranto si terrà l'inquinamento e i disoccupati. Tutto per la coglioneria Travagliesca dei 5s. Un f… -