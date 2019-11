Esplosione a Quargnento | morti tre vigili del fuoco

Quargnento - Esplosione in una cascina : due vigili del fuoco morti - due feriti e un disperso. Ferito anche un carabiniere. Ipotesi dolo : La tragedia a Quargnento per una fuga di gas, feriti altri due pompieri e un carabiniere. Ancora una bombola inesplosa: intervengono gli artificieri.

Quargnento. Esplosione in via Francesco d’Assisi : si scava per cercare il terzo pompiere : Una scena apocalittica a Quargnento. Nel corso di un intervento hanno perso la vita due Vigili del Fuoco, mentre un