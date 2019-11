E' morto l'attore Omero Antonutti

, doppiatore e interprete di tante pellicole importanti, èstamane in ospedale a Udine Aveva 84 anni. Noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di doppiatore,ha negli anni prestato la sua voce a importanti interpreti internazionali (tra i quali C.Lee, M .Parks, J.Hurt, O.Sharif). Voce narrante in La vita è bella (1997) e Il mestiere delle armi (2001). Tra le sue interpretazioni più celebri: Padre padrone (1977), La notte di S.Lorenzo (1982), Kaos (1984), tutti dei Taviani.(Di martedì 5 novembre 2019)