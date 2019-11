Confindustria:dl Fisco,giudizio critico

Sul Decreto fiscale ilè "". Così il dg di, Marcella Panucci, in audizione alla Camera, contestando in particolare "nel metodo e nel merito" la "riforma delle norme penali tributarie".Critiche anche agli strumenti per la lotta all'evasione fiscale: no alle risposte "demagogiche". Servono azioni "più meditate". Poi avverte:"Occorre evitare di compromettere, irrimediabilmente, il clima di fiducia"-contribuente. Il rischio è la fuga degli investitori. La vicenda Ilva consegue a "scelte irragionevoli".(Di martedì 5 novembre 2019)