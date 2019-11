Alec Baldwin | Non ho pestato un uomo per un parcheggio

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019)ha citato per diffamazione l’che l’anno scorso a New York lo aveva accusato di avergli tirato un pugno per un posto auto. L’attore chiede che una giuria lo scagioni da questa accusa “totalmente infondata” e “montata ad arte a scopo di estorsione” e che gli è costata “un grave danno d’immagine”., già condannato a seguire una terapia per la gestione della rabbia, e non nuovo a scatti d’ira sia contro civili che contro le forze dell'ordine (nel 2014 fu arrestato per aver insultato dei poliziotti che lo avevano fermato perché pedalava contromano in bicicletta e un’altra volta fu fatto scendere da un aereo per essersi rifiutato di spegnere il cellulare perché voleva continuare a giocarci), sostiene di non aver mai colpito con un pugno l’che il 2 novembre 2018 tentò di soffiargli un posto auto a Manhattan, ma di averlo “solo un po’ ...

multiadria : da giovedì 7 novembre MOTHERLESS BROOKLIN – I SEGRETI DI UNA CITTA’ #MotherlessBrooklyn di e con Edward Norton, B… - WarnerBrosIta : Non perdere la straordinaria interpretazione di Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bruce Willis e Willem… - maupao : da giovedì 7 novembre MOTHERLESS BROOKLIN – I SEGRETI DI UNA CITTA’ di e con Edward Norton, Bruce Willis, Alec Bal… -