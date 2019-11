Un colpo di sonno | una canna e un fratello autistico | il profilo di un delinquente

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) «Mio figlio non è un criminale». Così Franco Antonello prova a tenere a bada i leoni da tastiera che additano il figlio minore, Alberto, come un assassino. La sua colpa? Undimentre era alla guida, probabilmente causato da unafumata poco tempo prima dello schianto. Nell’impatto, purtroppo, ha perso la vita la sua fidanzata di 18 anni, Giulia Zandarin. «Come si può bollare comeun ragazzo di 19 anni per una?» chiede Franco disperato, mentre Alberto è ancora in coma. «Adesso è Andrea che mi rincuora per la tragedia». Andrea è il figlio più grande,, con cui l’imprenditore fece un viaggio all’insegna dell’avventura, diventato un libro e poi un film, “Tutto il mio folle amore”, con la regia di Gabriele Salvatores. Da quando la loro storia è diventata di dominio pubblico Franco e Andrea sono diventati un esempio da ...

