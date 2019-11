Pomeriggio 5 | Alberto De Pisis su Taylor Mega | “Non la riconosco più”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 4 novembre 2019)Deospite aCinque: “Non mi rimetterei con” Nella seconda parte di5 ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati a parlare di tale argomento, tra i quali anche l’ex fidanzato gay diDe. Quest’ultimo, ovviamente, è stato chiamato oggi in studio da Barbara d’Urso per fare luce sulla sua relazione avuta con la popolare influencer come dichiarato da lui stesso in una recente intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. In questa occasione il ragazzo ha confermato di averla amata. Tuttavia non ha fatto però mistero di vederla al momento diversa rispetto al periodo in cui si sono frequentati. E per questo motivo ha anche confessato senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Adesso non vorrei avere una relazione con lei perchè non la...

AlbertoPortieri : @FASTWEBHelp buongiorno Alberto Portieri data di nascita 03/05/1965 codice cliente 8511328 dal pomeriggio del 03/11… - PaperopoliTime : Calcio Catania: Questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa il neo acquisto Alberto Frison -… - LETTERABIT_ : Calcio Catania: Questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa il neo acquisto Alberto Frison -… -