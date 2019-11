Mit | scioperi trasporti pubblici per il mese di novembre | dal nord al sud d' Italia

La settimana del clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il sumMit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...