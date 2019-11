Le cose più interessanti da vedere su RaiPlay

MotoGp - Iannone non si illude in Malesia : “le cose saranno più complicate rispetto a Phillip Island” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato in vista del Gran Premio di Sepang, sottolineando come ci saranno maggiori insidie rispetto all’Australia Il sesto posto ottenuto in Australia mette di buon umore Andrea Iannone, che si prepara adesso ad affrontare in sella alla sua Aprilia il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota di Vasto non si illude comunque in vista della ...

Torino Art Week 2019 - la guida agli eventi : 10 cose da fare più una : Artissima – Lingotto Al suo terzo anno come direttrice Ilaria Bonacossa sceglie il tema del desiderio, momento di rottura – ligne de fuite come per Gilles Deleuze e Félix Guattari – capace di fornire visioni altre al sistema e alla visione canonica di un’opera darte. A celebrarlo nella sua forma più passionale anche la mostra “Abstract Sex: We don’t have any clothes, only equipment”, sotto la curatela di Lucrezia Calabrò ...

Il sesso e l’anagrafe sono le cose più oneste in cui credere. Il resto è un grande abbaglio : Flavio Costantini, genio dell’illustrazione e artista impareggiabile, quando era in vita ha onorato me e mio fratello della sua amicizia. Era un anarchico innamorato di Margaret Thatcher, quindi era un uomo simpaticissimo. Ricordo una delle sue ultime telefonate. Era spaventato, aveva appena scoperto di avere un male incurabile: “Farina, l’umanità è stata vittima di un grande abbaglio, il diavolo è stato calunniato, Dio è il ...

La Hunziker zittisce le malelingue "Le cose più belle si fanno in squadra" - : Serena Granato L'ex moglie di Eros Ramazzotti risponde alle malelingue, che l'accusano di aver ospitato Maria De Filippi -in qualità di giudice della semifinale ad Amici celebrities- per fare ascolti: "Le cose belle si fanno in squadra" Prima che cominciasse la nuova puntata di Amici Celebrities, il talent-show ideato da Maria De Filippi per i vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto, ...

Michelle Hunziker parla della De Filippi : 'Le cose più belle si fanno in squadra - insieme' : Da quando la conduzione del talent-show Amici Celebrities è passata a Michelle Hunziker, si sono innescate numerose polemiche sul web. Infatti, da una settimana a questa parte, la conduttrice svizzera ha subito numerose critiche. Queste ultime si sono moltiplicate nel momento in cui si è appreso del rientro di Maria De Filippi nel programma durante la semifinale di oggi, 16 ottobre, in qualità di giudice speciale. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ...

Rocco Schiavone - 3 Valeria Solarino a Blogo : "Questa serie è una delle cose più belle della tv italiana adesso" : Valeria Solarino è tra le novità della terza stagione di Rocco Schiavone, la serie di Rai2 che tornerà in onda da stasera, mercoledì 2 ottobre. L'attrice, che interpreta Sandra Buccellato, ossia "una giornalista scomoda, che pone questioni non gradite soprattutto a Rocco Schiavone" con il quale ha un "rapporto conflittuale, che poi diventerà più morbido". Ai microfoni di Blogo, la Solarino si è definita "una fan" della serie prodotta da Cross ...

Greta Thunberg - il climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi

Mafia : pentito Contorno - 'con arrivo droga sono cambiato io - le cose non erano più le stesse' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Ho fatto parte dello Stato, ma precedentemente, ho fatto parte anche del l'antistato. Le cose però sono cambiate: è mutata la mentalità, è stata introdotta la droga. Ho deciso quindi di cambiare io visto che le cose non erano più le stesse: i fatti, dal momento che io

Cacciari su Greta Thunberg : Vai a scuola - impari più cose : Nel giorno in cui 180mila studenti italiani si sono adunati nelle piazze per manifestare sul clima, Massimo Cacciari attacca Greta Thunberg: "Non è dicendo 'mi avete rubato i sogni' che si risolvono i problemi"... "Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta, siamo fritti. Siamo all'ideologia della incompetenza". Così, il filosofo Massimo Cacciari, bandiera della sinistra radical chic, ha tirato una stoccata alla paladina del clima, Greta ...

Conte sulla lite Lukaku - Brozovic : 'Altri club sono più bravi a nascondere certe cose' : La quarta giornata di campionato ha sicuramente dato ulteriori conferme sulla qualità delle società di vertice di Serie A: hanno praticamente vinto tutte, dall'Inter di Conte che ha battuto il Milan nel derby, alla Juventus (soffrendo non poco contro l'Hellas Verona), fino ad arrivare al Napoli, Roma e Lazio, rispettivamente contro Lecce, Bologna e Parma. A proposito della squadra di Conte, è arrivata la quarta vittoria su altrettante partite, ...

Papa Francesco : “La ricchezza è lo sterco del diavolo - le relazioni valgono più delle cose” : L'esortazione di Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro: "'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute".Continua a leggere

"Le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze" - dice Papa Francesco : "La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta: 'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro, commentando la ...

Perché invecchiando si ingrassa di più - anche se mangiamo le stesse cose : invecchiando, si ingrassa più facilmente. Non bastavano le rughe, la perdita di tono, i capelli che cadono: ci si mettono anche i chili di troppo a segnare il tempo che passa. Ma perché succede? Perché a vent’anni è tremendamente più facile rimanere in linea che a quaranta? Lo spiega una nuova ricerca del Karolinska Institutet: il turnover dei depositi di grasso immagazzinati nel tessuto adiposo rallenta durante ...