Info e prezzi dei biglietti per il concerto dei Sum 41 in Italia | una data a Milano nel

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dopo lo show al Firenze Rocks del giugno scorso ritornano i Sum 41 inper il tour promozionale del disco Order In Decline. La band canadese suonerà al Lorenzini District diil 28 gennaio e isaranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 8 novembre in diverse soluzioni su tutti i circuiti Ticket One e Ticket Master, e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti a My Live Nation, inoltre, potranno anticipare l'acquisto alle ore 10 del giorno precedente, giovedì 7 novembre. Il prezzo per il posto unico sarà di 35 euro + i diritti di prevendita. Il settimo album in studio della band di Deryck Whibley si è presentato come un disco di rottura. Il frontman, infatti, non ha nascosto quella necessità incontrollabile di realizzare brani che fossero politicamente e socialmente impegnati: "L’ultima cosa che volevo fare era scrivere un disco di protesta ...

fisco24_info : Occhiali realtà aumentata, 20 milioni di unità vendute per il 2024: Analisti, a trainare sono le innovazioni e il c… - Federicobarald3 : RT @BelpietroTweet: Nell'esecutivo hanno messo al sicuro le poltrone, per il resto hanno adottato misure scellerate che graveranno sulle im… - Tana_rotte : RT @BelpietroTweet: Nell'esecutivo hanno messo al sicuro le poltrone, per il resto hanno adottato misure scellerate che graveranno sulle im… -