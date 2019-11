Il Vaticano è nel caos E ora l’opposizione al Papa ha un nome e un cognome

Vaticano indaga su ospedale Bambino Gesù?/ "Nel mirino gestione di Ruggero Parrotto" : Vaticano, inchiesta su ospedale Bambino Gesù? "Nel mirino gestione del direttore generale Ruggero Parrotto", rivela La Verità che riporta l'indiscrezione.

Il Financial Times mette Conte nel mirino : è collegato a un fondo di investimento indagato dal Vaticano : Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano è al centro di un’indagine per corruzione e al fondo sarebbe collegato Giuseppe Conte, che prestò consulenza legale prima di essere nominato premier. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale il collegamento con Conte, rivelato in documenti visionati dal FT, “probabilmente farà scattare le indagini della Segretariato di Stato del Vaticano, che è oggetto ...

Papa Francesco preoccupato per gli scandali : "Ora si cerca la puzza di marcio nel Vaticano" : Gli ultimi scandali stanno provando non poco Papa Francesco, che da tempo le tenta tutte per ridare "trasparenza alla Chiesa". Dopo il blitz con perquisizioni e sequestri nei locali della prima sezione della Segreteria di Stato e dell'Autorità di Informazione finanziaria, Bergoglio preferisce attend

Quel crac del Vaticano entro il 2023 : la rivelazione choc nell'ultima inchiesta di Nuzzi : Alessandra Benignetti Roberto Di Matteo Speculazioni e operazioni finanziarie spregiudicate hanno portato il Vaticano sull'orlo della bancarotta: lo rivelano oltre 3mila dossier riservati e le conversazioni del Papa con i suoi più stretti collaboratori raccolti nel nuovo libro-inchiesta del giornalista Gianluigi Nuzzi. Il volume è stato presentato nello Spazio Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi di Roma. ...

Il Vaticano verso la bancarotta : la profezia nel nuovo libro di Nuzzi : Alessandra Benignetti Speculazioni e operazioni finanziarie spregiudicate hanno portato il Vaticano sull'orlo del crac: lo rivela il nuovo libro-inchiesta del giornalista Gianluigi Nuzzi, basato su oltre 3mila documenti top secret Il quadro che emerge dall’ultima inchiesta di Gianluigi Nuzzi è a dir poco cupo: la Chiesa di Papa Francesco sarebbe ormai sull’orlo del crac finanziario e la “linea rossa” potrebbe essere tracciata già nel ...

Vaticano - dà in escandescenze con coltello in mano nella Basilica di San Pietro : gli uomini della sicurezza lo bloccano a terra : Un uomo ha dato in escandescenze nella Basilica di San Pietro, parlando ad alta voce in tedesco davanti all’altare della Confessione armato di coltello. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Gendarmeria vaticana, coadiuvati dagli uomini della Fabbrica di San Pietro che erano al lavoro per l’allestimento di una cerimonia. Pantaloni di una tuta blu, maglietta grigia, l’uomo ha urlato frasi sconnesse senza però fare ...

Il Vaticano lancia il rosario digitale per pregare per la pace nel mondo : Un rosario digitale per pregare per la pace nel mondo, che dimostra, tra l’altro, come “le moderne tecnologie possono essere di supporto alla preghiera”. È stato presentato oggi in Vaticano Click to Pray eRosary(per la pace nel mondo), un nuovo strumento elettronico, connesso a una app, che permette di recitare la tradizionale preghiera mariana con modalità innovative e adatte ai giovani.“La prima domanda ...

Ufficiali i primi ospiti del Concerto di Natale in Vaticano con Elisa - Lionel Richie - Bonnie Tyler e gli altri : Sono annunciati i primi ospiti del Concerto di Natale in Vaticano. Lo spettacolo si terrà il 14 dicembre prossimo presso l'Aula Paolo VI, con l'intento di rilanciare l'impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica. Tra gli artisti nominati, compare anche Elisa. L'artista friulana sta per avviare una serie di concerti a supporto di Diari Aperti, ultimo album di inediti che ha visto la luce alla fine del mese di ottobre del 2018 e che ...

Vaticano - Papa Francesco ha fatto cardinale il gesuita Czerny : nel suo stemma un barcone di migranti : Il Concistoro viene scosso dalle parole di Papa Francesco. Nel giorno della nomina dei 13 nuovi cardinali (a immagine e somiglianza della Chiesa bergogliana), il Pontefice mette in allerta il Vaticano e tutto il mondo cattolico lamentandosi della "infedeltà" di alcuni uomini della Chiesa. Un'accusa

Papa Francesco chiama il super-pm Pignatone a indagare in Vaticano : chi è nel mirino del Pontefice : In meno di mezzo chilometro quadrato di territorio amministrato dalla Santa Sede, da un po' di tempo, ne capitano di tutti i colori. Non ci si può fidare più di nessuno, nemmeno nei Sacri Palazzi. Così Papa Francesco ha deciso di dare una ripulita chiamando in soccorso l' ex procuratore della Repubb

Lo scandalo londinese getta il Vaticano nel caos : “A big mess”, fibrillazione parossistica oltre le Mura Leonine. Il nuovo caso giudiziario che coinvolge le finanze vaticane a livelli che - non è affatto un modo di dire - sono veramente senza precedenti, ha creato nella giornata di oggi un effetto di forte tensione. E se è vero che ci vorrà ancora qualche giorno per l’analisi delle memorie sequestrate di alcuni computer della prima sezione della Segreteria ...