Briatore | la giovane compagna rompe il silenzio su IG | ' L' intelligenza non invecchia mai'

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il flirt tra Flavio, 69 anni e Benedetta Bosi, di 49 anni piùha fatto molto discutere in questi ultimi giorni. La liaison è stata commentata anche da Elisabetta Gregoraci che ha riservato all'ex marito parole tutt'altro che positive. "Fa rabbrividire", ha concluso su Instagram la bella showgirl calabrese, a proposito del gossip che ha coinvolto. Ieri, domenica 3 novembre, per la prima volta, invece è intervenuta Benedetta che ha svelato il vero motivo per cui si è innamorata di un uomo con più del triplo dei suoi anni. Benedetta Bosi parla della relazione con FlavioAlcuni utenti su Instagram hanno chiesto spiegazioni a Benedetta Bosi riguardo la sua relazione con Flavio. Per farlo, non hanno usato modi molto educati. "Come puoi stare insieme ad un uomo che potrebbe essere tuo nonno?" ha chiesto qualcuno alla ragazza. Quest'ultima, ha ...

