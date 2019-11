Bambini picchiati in una scuola di suore | alcuni venivano legati e chiusi negli armadietti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Suor Chiara Carnelos, direttrice della materna delleFrancescane Angeline di Roma, è stata trasferita in unaprimaria di Torino. Ladelle Angeline è finita al centro di una indagine della Procura capitolina per presunte violenze ai danni dei giovani alunni. A parlare oggi dell’inchiesta è “Il Fatto Quotidiano“, che spiega come il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, nel settembre scorso ha portato all’arresto domiciliare di una suora e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre tre persone, tra cui la stessa direttrice e due laiche. L’accusa nei loro confronti è di maltrattamento di minori. Nelle scorse settimane il tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare. L’indagine erano scattata dopo alcune denunce presentate dai genitori degli alunni. In base a quanto emerso...

