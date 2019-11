Addio allo spin-off di Suits | Pearson | cancellato dopo una sola stagione perché flop

Brian Tarantina morto - Addio all’attore di “Donnie Brasco” : è giallo sulle cause della morte : L’attore statunitense Brian Tarantina, noto per i film “Carlitòs Way“, per la regia di Brian De Palma, e “Donnie Brasco” di Mike Newell, dove ha interpretato criminali italoamericani è stato trovato senza vita ed è giallo sulle cause della sua morte. Aveva 60 anni. Tarantina (nato a New York il 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese) è stato trovato dalla nipote sabato mattina privo di coscienza sul ...

Giuseppe Conte - sfiducia e Addio governo. C'è già la data dell'Apocalisse giallorossa : I risultati elettorali in Umbria hanno delineato un quadro ben preciso. La caduta di una roccaforte rossa dopo ben 49 anni ha fatto scricchiolare qualche certezza all'interno della maggioranza Pd-M5s, tanto da far venir fuori i primi malumori. La straripante vittoria della coalizione di centrodestra

Morto Vladimir Bukovsky - Addio a 76 anni allo scrittore internato dai sovietici : È Morto a Cambridge, nel Regno Unito, all'età di 76 anni lo scrittore dissidente russo Vladimir Bukovsky. Il suo libro più famoso "To build a castle" è stato un bestseller internazionale che ha raccontato i 12 anni di prigione in Unione Sovietica tra gli anni Sessanta e Settanta, prima dell'esilio in Europa.Continua a leggere

Dopo 200 anni - Addio allo stetoscopio : è l’ora di app e ultrasuoni : I medici dicono addio allo stetoscopio, lo strumento simbolo della professione, insieme al camice bianco, che da poco ha compiuto 200 anni di storia. Sorpassato dalla tecnologia, dagli ultrasuoni e dalle ‘app‘ che lo rendono un dispositivo del secolo passato, lo stetoscopio potrebbe andare in pensione. Lo stetoscopio fu inventato in Francia nel 1816 dal medico francese René Laennec utilizzando un quaderno arrotolato per percepire i ...

Addio a Beppe Bigazzi - il gastronomo nel 2010 fu allontanato dalla Rai : Addio a Beppe Bigazzi. L'ex personaggio televisivo e gastronomo è morto all'età di 86 anni. Da tempo malato, era celebre per aver partecipato per anni alla trasmissione tv "La Prova del Cuoco". Chi era Beppe Bigazzi Beppe Bigazzi nacque nel 1933 a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Laureato presso la facoltà di Scienze Politiche di Firenze, si avvicinò alla cucina nel 1997, quando iniziò a curare per il quotidiano "Il Tempo" la ...

Ginger Baker morto a 80 anni. Addio allo storico batterista dei Cream : È morto Ginger Baker, leggendario batterista dei Cream, uno dei più innovativi e influenti della musica rock. Aveva 80 anni ed era ricoverato in un ospedale inglese dallo scorso 25...

Marchisio annuncia l’Addio al calcio allo Stadium : “ho deciso di ritirarmi - adesso un nuovo progetto” : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Claudio Marchisio lascia il calcio giocato, la comunicazione è arrivata direttamente dal Principino in conferenza nella sala ‘Gianni e Umberto Agnelli’ dell’Allianz Stadium. “Ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile”, ha spiegato il giocatore. “Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Volevo farlo a casa mia, ...

Marchisio dà l’Addio al calcio giocato : l’annuncio in grande stile allo Stadium : Claudio Marchisio annuncia l’addio al calcio giocato, decisione a sorpresa per il calciatore ex Juventus che all’età di 33 anni appende gli scarpini al chiodo, il calciatore è reduce dall’esperienza poca fortunata in Russia, allo Zenit, la carriera del centrocampista è stata condizionata da tanti infortuni, per ultimo uno di qualche mese fa. Addio in grande stile per Marchisio che comunicherà la decisione nella giornata ...

Claudio Marchisio si ritira! L’Addio al calcio a 33 anni a causa di problemi fisici : domani l’annuncio allo Stadium : Claudio Marchisio ha deciso di lasciare il calcio. Il ‘Principino’ si ritira a causa dei ben noti problemi fisici degli ultimi mesi: domani l’annuncio all’Allianz Stadium, davanti al pubblico della ‘sua’ Juventus Claudio Marchisio si ritira dal calcio giocato. L’ex centrocampista della Juventus ha deciso di dire basta con il pallone all’età di 33 anni: i guai fisici degli ultimi mesi che lo ...

Netflix chiude BoJack Horseman e dice Addio alle avventure animate del cavallo che ha conquistato tutti (video) : Netflix dice addio a un altro punto fermo del suo catalogo di originali dei suoi primi anni di vita. Dopo House of Cards, Orange is the New Black, le serie Marvel anche BoJack Horseman chiude con la sesta stagione.Gli ultimi episodi della serie animata con protagonista un cavallo, saranno rilasciati in due parti, la prima metà arriverà il 25 ottobre e la seconda il 31 gennaio 2020. L'annuncio arriva a poche settimane di distanza dalla decisione ...

Inter - possibile Addio allo sponsor Pirelli : in arrivo il marchio Hengchi : La crescita sportiva dell'Inter passa inevitabilmente anche da quella commerciale. Merito sicuramente del gran lavoro della proprietà Suning che, oltre a garantire la solidità economica, sta evidentemente aprendo importanti mercati asiatici alla quale l'Inter è pronta ad attingere. Uno degli sponsor storici della società di Suning è sicuramente la Pirelli, brand presente sulle maglie dal lontano 1995. Un legame nel tempo, garantito anche dalla ...

Morto Ric Ocasek - Addio al fondatore e leader dei The Cars : giallo sulle cause del decesso : È Morto a 75 anni Ric Ocasek, il fondatore e leader della band new wave The Cars. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato domenica in un appartamento di Manhattan, a New York: il cadavere non presentava segni di violenza ma è giallo sulle cause della morte e sull’accaduto indaga la polizia. Molto famosi negli anni Ottanta, i The Cars si erano formati nel 1978 e sciolti nel 1988: tra i loro più grandi successi ci sono “Just What I ...

Renzi è uscito dall'angolo. E l'Addio al Pd si allontana : "Alla Leopolda si tirano le somme su tutto". Era il 9 agosto quando Matteo Renzi mandava messaggi che sapevano di resa dei conti imminente. Due giorni dopo avrebbe rovesciato il tavolo aprendo al governo Pd-M5s, fino ad allora spauracchio di ogni Renziano che si rispetti. Poco dopo è stato il turno di Dario Franceschini e, soprattutto di Goffredo Bettini, padre del 'lodo' sul quale è stato costruito il programma del Conte II. È ...