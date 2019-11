A Palazzo Merulana il 18 novembre verrà presentato il libro ‘P P Pasolini Io

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – Il prossimo 18alle ore 18,00proiettato il documentario “Un intellettuale in borgata” di Enzo De Camillis (2014, 78′) presso ildi Roma. «Raccontiamo Pier Paolo, gli anni vissuti nel quartiere di Monteverde, i suoi pensieri, i primi anni della sua storia artistica, della sua attività intellettuale come poeta e come cineasta. Uno spaccato della sua vita con le contraddizioni culturali e sociali, in una città in evoluzione, ma ancora radicata in un mondo popolare non emancipato. Raccontiamo la sua ricerca continua come poeta sull’onestà colturale delle borgate, contrastate dal governo di quegli anni con i malesseri interni e le rigidità intellettuali, con i preconcetti e i limiti sulle diversità». A seguire, alle ore 19,30, la presentazione del“ P. P.Io So…” Edito Arduino Sacco, con un ...

