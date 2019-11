18enne muore impiccata al cancello di casa | aveva dimenticato le chiavi di casa

Tragedia nel Torinese - 18enne muore infilzata scavalcando il cancello di casa : È morta infilzata sul cancello di casa. Così, una ragazza di 18enne, del Torinese, ha perso la vita mentre provava a scavalcare la recinzione metallica delimitante la propria abitazione. Una Tragedia avvenuta appena all'alba di questa mattina, 3 novembre. Il drammatico episodio si è consumato a Loranzè, comune di circa 1000 abitanti alle porte di Torino. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che la giovane studentessa ...

Finisce con l'auto nel fosso : 19enne in coma - muore la fidanzata 18enne : Guidava con il permesso temporaneo per tornare a casa dopo che la polizia gli aveva ritirato la patente per droga, ma erano...

Cosenza - si accascia durante la partita di calcetto : 18enne muore davanti agli amici : Tragedia a Cosenza, dove il 18enne Salvatore Figliuzzi è morto durante una partita di calcetto con gli amici di sempre. Il ragazzo ha avvertito un malore e si è accasciato sull'erba. Inutili i tentativi di rianimarlo: è deceduto una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Annunziata. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo novembre.Continua a leggere

Reazione allergica fatale : 18enne muore dopo aver mangiato un hamburger il giorno del compleanno : Owen Carey, 18enne, aveva deciso di fare una gita a Londra con la famiglia per festeggiare insieme il suo compleanno. Stroncato da una Reazione allergica dopo aver mangiato del pollo alla griglia. L'inchiesta ha stabilito che nel menù non c'era scritto che il panino conteneva derivati del latte. E il giovane era allergico ai latticini...Continua a leggere

Regno Unito - 18enne si accascia nel bagno del nightclub e muore : uccisa dall’ecstasy : Courtney Chamberlin aveva 18 anni. Si è sentita male nella notte tra domenica e lunedì alla discoteca The Warehouse di Leeds. Un 19enne è stato arrestato per averle venduta la droga. Il suo cuore “batteva molto forte”, i paramedici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.\\Una ragazza è morta per una sospetta “overdose di ecstasy” in una nightclub di Leeds, in Regno Unito. Si chiamava Courtney Chamberlin e aveva 18 anni. Il dramma è ...

Latina - beve bibita ghiacciata e si tuffa in mare : 18enne muore annegato : Il giovane, di origini romene, ha avuto un malore in acqua che gli ha impedito di raggiungere la riva. La vittima avrebbe bevuto una bibita fredda prima della nuotata. Dramma su una spiaggia di Scauri, in provincia di Latina. Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 18 anni di origini romene è morto annegato dopo aver bevuto una bibita ghiacciata.\\ Come riporta il sito de Il Messaggero, il giovane si sarebbe tuffato in acqua per un ...