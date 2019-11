U&D | spoiler registrazione del 2 novembre | Gemma ' dimentica' Jean Pierre con Juan Luis

Spoiler U&D - registrazione del 31 ottobre : Carlo prende il posto di Sara Tozzi : Molti colpi di scena sono avvenuti nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 31 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo infatti a sapere che Alessandro Zarino dopo molte discussioni con Veronica Burchielli, ha chiesto proprio alla sua corteggiatrice di uscire dal programma per viversi la storia al di fuori delle ...

Spoiler U&D : Alessandro Zarino avrebbe scelto Veronica - ma lei lo avrebbe rifiutato : Durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne il pubblico è rimasto spiazzato: Alessandro Zarino avrebbe effettuato la sua scelta. Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione, sono state riportate da Il Vicolo delle News. La puntata è iniziata con una discussione fra Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Nello specifico il partenopeo avrebbe accusato il suo ‘collega’ di conoscere già Veronica al di fuori ...

Spoiler U&D : Carlo nuovo tronista - Alessandro Basciano ha abbandonato il programma : Emergono delle novità sorprendenti riguardanti il trono classico di Uomini e Donne. A quanto pare, nei prossimi giorni subentrerà un nuovo tronista il cui nome è Carlo Pietropoli. A rivelare questa notizia è stato il portale Witty Tv. Dopo l'uscita di scena di Sara Tozzi, Maria De Filippi e lo staff sarebbero corsi ai ripari riaprendo il casting per trovare un valido rimpiazzo. Intanto, si torna a parlare dell'ultima registrazione del trono ...

Spoiler U&D di oggi 30 ottobre : Pamela scoppia in lacrime - Gemma delusa da Jean Pierre : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui questo pomeriggio andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento della settimana dedicato al trono over, che si preannuncia ricchissimo di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla love story tra Pamela e Enzo: la dama avrà un momento di sconforto e la vedremo scoppiare in lacrime. E poi ancora Gemma Galgani riceverà ...

Spoiler U&D - trono classico : lite in studio per i tronisti Alessandro e Giulio : I due tronisti di Uomini e Donne, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, non vanno molto d'accordo. La competizione tra i due è forte, così come l'antipatia che provano l'uno per l'altro e che non hanno mai nascosto. Le cose nelle ultime registrazioni non stanno andando molto bene e l'apparente tranquillità tra i due si è trasformata in un vero e proprio litigio molto pesante in studio. I due ex tentatori di Temptation Island hanno decisamente ...

U&D - spoiler Over del 29 ottobre : acceso scontro tra la Platano e Incarnato : Oggi 29 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne e dove, stando alle anticipazioni pubblicate su Witty tv e sulle pagine social del programma, vedremo un'accesa discussione tra Ida Platano e Armando Incarnato, dopo che la dama bresciana ha deciso di dare un'altra possibilità a Riccardo. Ida, accusata da Armando di averlo usato, rispedirà al mittente le ...

U&D - spoiler registrazione del 26 ottobre : JeanPierre rifiuta Gemma : Sabato 26 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over e dove, come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', è accaduto un po' di tutto. La puntata ha avuto inizio con Tina Cipollari alle prese con la sua dieta, che sembra non procedere al meglio. Subito dopo, un nuovo battibecco tra l'opinionista e Gemma Galgani con quest'ultima che, nel corso della registrazione, riceverà il ...

Spoiler U&D del 29 ottobre : Ida e Riccardo ritornano assieme - Armando si sente usato : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui domani, martedì 29 ottobre, verrà trasmessa una nuova puntata del trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena. Occhi puntati ancora una volta su Ida e Riccardo i quali, questa volta, riusciranno a trovare un punto di incontro dopo un periodo decisamente tormentato che hanno vissuto. Tale situazione non piacerà per ...

Spoiler U&D - Ida si lamenta di Riccardo dopo il ritorno insieme : 'Non c'è tanta passione' : Nel fine settimane c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono over nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena. In studio si è tornato a parlare di Ida e Riccardo dopo che i due pretendenti del trono over avevano comunicato la loro intenzione di abbandonare il programma e provare a vivere la loro relazione fuori dagli studi televisivi. La dama non ha nascosto una certa delusione per la 'freddezza' mostrata dal ...

Spoiler U&D Over - registrazione 26 ottobre : Gemma lasciata da Jean Pierre - Pamela assente : È stata una puntata di Uomini e Donne molto movimentata quella che è stata registrata ieri, sabato 26 ottobre. Le anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" (con la collaborazione della pagina Facebook "Le caramelle di Maria"), fanno sapere che Gemma Galgani è stata lasciata da Jean Pierre, ma si è subito consolata con una nuova conoscenza. In studio è tornato Samuel, un ex fidanzato di Barbara De Santi, mentre Pamela Barretta non era ...

Spoiler U&D - registrazione Classico 24 ottobre : Zarino bacia Veronica : Giovedì 24 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il Trono Classico del dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che il tronista Alessandro Zarino ha fatto una bellissima esterna con Veronica, nel corso della quale vi sono state molte confidenze e complicità ed al termine della quale è arrivato anche il bacio. Per quanto riguarda il ...

Spoiler U&D : doppia segnalazione su Raselli - effusioni tra Alessandro e Veronica : È una puntata del Trono Classico molto movimentata quella che è stata registrata ieri, giovedì 24 ottobre. Le anticipazioni che circolano sul web, fanno sapere che Giulio Raselli è stato accusato di essere già stato in contatto con due sue corteggiatrici. Alessandro Zarino, intanto, ha sorpreso Veronica in esterna e durante la settimana, facendole recapitare un romantico pensiero dalla redazione. Giulio nei guai: Giovanna e Alessandro lo mettono ...

Spoiler U&D - registrazione 24 ottobre : Basciano se ne va e lascia il programma : La nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta ieri, 24 ottobre. Le anticipazioni rivelano che gli sviluppi del trono di Giulia sono molto movimentati. La ragazza ha litigato con Alessandro e lui è andato via. Uomini e donne trono classico, anticipazioni: Alessandro va via dal programma A Uomini e Donne non ci si annoia mai. Il trono di Giulia Quattrociocche ha preso una piega decisamente animata. La tronista la scorsa ...

U&D - spoiler trono over : lieto fine per Guarnieri e Platano nell'ultima registrazione : Grandi novità su Ida e Riccardo giungono dall'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne e che si è tenuta lo scorso 17 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Da quanto si apprende infatti, dopo molti tira e molla e dopo la famosa lettera d'amore letta in studio dal Guarnieri nelle scorse settimane, pare che la Platano si sia decisa a dare un'altra possibilità al cavaliere tarantino. L'amore tra i due non è mai sopito, come avevano ...