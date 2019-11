Paura a Torino | stranieri si affrontano con coltelli

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Rissa, lesioni personali e porto abusivo di armi sono le accuse con le quali tre, due nigeriani e un gambiano, con regolare permesso di soggiorno sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati dai militari della Stazione di Ivrea. Gli extracomunitari, per motivi ancora sconosciuti, hanno iniziato una accesa discussione davanti alla sede della cooperativa “L’Accoglienza” di Montalto Dora, dove risiedono i nigeriani. I toni si sono scaldati al punto tale che gli immigrati hanno perso il controllo e dalle parole sono passati ai fatti. Senza preoccuparsi delle possibili gravi conseguenze hanno dato il via ad una colluttazione nella quale sono stati usatie altri ogggetti contundenti.Subito è scattato l’allarme con i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno trovato gli immigrati ancora intenti a picchiarsi. I tre, con evidenti ...

