LIVE Djokovic-Shapovalov | Finale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 4-1 | il serbo non concede

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Spinge con il drittoe ottiene il punto 30-0 Chiude a rete con due smash15-0 Prima vincente digetta la racchetta con il rimbalzo che rischia di spedirla in tribuna 4-2, tiene senza problemicon la prima centrale 40-15 Esce il dritto in recupero di30-15 Doppio fallo di30-0 Ace di15-0 Prima esterna vincente di4-1, prima centrale e game che va in cascina per il40-30 Sbaglia il dritto, mettendolo in corridoio. Nonostante il ritardocerca in qualche modo di stare attaccato, buon atteggiamento del canadese 40-15 Stesso discorso del punto precedente 30-15 Ancora una gran prima di15-15 Gran scambio conche attacca verso la rete, poiviene aiutato dal nastro che gli ...

