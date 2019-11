Amazzonia | ucciso un altro ‘guardiano della foresta’ Una strage annunciata di cui siamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Ne hanno assassinato un, Paul Paulino Guajajara, “Guardianoforesta” del Maranhão, nord del Brasile. Non mi piace scrivere queste righe, non mi interessa conoscere i dettagli dell’esecuzione, tanto so già che sarà stata una di quelle solite operazioni da vigliacchi, sparando alle spalle, un agguato a tradimento o cose simili. Scrivo solo per dovere sociale, anche perché, in modo sicuramente ben diverso, sono un guardianoforesta anch’io. Faccio anch’io parte di un gruppo che si chiamava così, poi ribattezzato “Guardiani Huni Kuin”, una tribù resiliente che vive nel foltoforesta in Sude con la quale collaboriamo. Si tratta di unastrisciante. La scorsa settimana è successo in Colombia, con altri cinque indigeni. Non c’è pietà, non c’è fine. L’unica cosa che mi sembra opportuno sottolineare è chetutti responsabili, ...

