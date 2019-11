Alan Kurdi | la nave della ong tedesca nel porto di Taranto | sbarcano 88 migranti in

Gli sbarchi all'ordine del giorno. La Alan Kurdi attracca a Taranto : Mauro Indelicato La nave Alan Kurdi, dell'ong tedesca Sea Eye, è approdata intorno alle 8:30 a Taranto: a bordo 88 migranti, l'arrivo nella città pugliese dopo il via libera di ieri del governo È arrivata poco dopo le 8:30 la nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye, con a bordo 88 migranti soccorsi la settimana scorsa a largo della Libia. Il porto scelto è stato ancora una volta quello di Taranto, uno scalo indicato già in occasione ...

