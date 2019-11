Sardegna | due giovani rapinati e picchiati per un cellulare durante la notte di Halloween

Migranti - recuperati in mare in Sardegna due giovani morti in gommone : I corpi di due Migranti sono stati ritrovati ieri sera dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una ...

Sardegna - il governatore leghista Solinas indagato per abuso d’ufficio dopo aver nominato consulenti due fedelissimi : Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è indagato dalla Procura di Cagliari per abuso d’ufficio. A riportare la notizia è il quotidiano l’Unione Sarda. Le indagini riguardano la nomina dei due consulenti che il governatore sardo-leghista ha voluto nel suo staff a partire dalla scorso giugno. Si tratta del geometra Franco Magi e del perito tecnico Christian Stevelli, militanti del Partito Sardo d’Azione e ...

Ci sono due grossi incendi boschivi in provincia di Oristano - in Sardegna : Vigili del fuoco e volontari sono al lavoro da diverse ore per contenere due incendi in Sardegna, in provincia di Oristano, che si sono estesi in fretta a causa del forte vento e del caldo degli ultimi giorni. Il primo incendio, il più

Sardegna : 75 piante di marijuana per oltre 35 chili - due arresti ad Alghero : Nelle campagne di Putifigari, ad Alghero, in un luogo praticamente inaccessibile in località “Scala Mala”, avevano allestito una vera e propria piantagione di marijuana con tanto di irrigatori, pannelli solari e serbatoi d’acqua. Per un totale di 70 piante alte e rigogliose, dal peso di oltre 35 chili e dal valore di migliaia e migliaia di euro. I due presunti responsabili, due uomini le cui generalità non sono state svelate per motivi ...

Sardegna - Claudia è scomparsa da due giorni. Allarme a Samugheo : “Figlia mia - ritorna a casa” : Sos a Samugheo per la scomparsa di una diciottenne, Claudia Caddeo. Della ragazza non si hanno notizie da martedì. L'ultima volta sarebbe stata vista a Oristano, poi più nulla. La madre disperata: “Figlia mia, ritorna a casa, facci avere tue notizie”.Continua a leggere

Sardegna - due ragazze denunciano quattro giovani : “Stuprate sulla spiaggia di Baia Sardinia dopo notte in discoteca” : Due ragazze hanno denunciato di essere state violentate da quattro giovani su una spiaggia di Baia Sardinia, in Costa Smeralda, Sardegna, dopo una serata trascorsa in discoteca. sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Tempio Pausania, che ha aperto un fascicolo: al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza del locale dove il gruppo era stato prima di raggiungere la spiaggia, oltre ad un ...

Sardegna - sesso dopo la discoteca. La denuncia di due ragazze : “Violentate da 4 calciatori” : Due ragazze hanno denunciato ai carabinieri di Budoni di essere state violentate da quattro giovani calciatori campani su una spiaggia a Baia Sardinia. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Tempio Pausania, la stessa che si sta occupando del caso di stupro di gruppo in cui è coinvolto il figlio di Beppe Grillo. Tuttavia, i quattro presunti aggressori avrebbero respinto tutte le accuse.Continua a leggere