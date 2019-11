Meret tra i 5 portieri più giovani ad aver parato almeno un rigore nei principali

Meret : “Abbiamo dato tutto. E’ stata una grande risposta da parte nostra” : Ai microfoni di Sky, nel post partita di Salisburgo-Napoli, è intervenuto il portiere azzurro Alex Meret , autore di parate straordinarie anche questa sera. Meret indica quella che lui ritiene sia più importante. “L’uscita bassa del primo tempo. Sono stato anche un po’ fortunato, però è stata una buona chiusura ed è servita per conquistare questa vittoria importatissima per noi” Sul Salisburgo: “Era un cliente ...

Meret al suo esordio in Champions : “Sono emozionato e concentrato. Ora penso solo alla gara” : Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima di scendere in campo contro il Liverpool per il suo esordio assoluto in Champions: “Sono molto emozionato, ma anche molto concentrato. E’ un sogno che si realizza, ma ora penso solo a fare bene in campo in questa partita” C’è la tua famiglia “Sto pensando solo alla partita, l’importanza della mia famiglia è enorme. Mi sono ...