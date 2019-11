Maxi operazione antidroga a Perugia | 150 arresti e sequestri

Perugia - Maxi operazione antidroga : arrestate 150 persone - sequestrati quintali di stupefacenti dal valore di decine di milioni : Oltre 150 persone sono state arrestate e quintali di sostanze stupefacenti del valore di decine di milioni di euro sono stati sequestrati nel corso di una maxi operazione antidroga eseguita questa mattina a Perugia. Il blitz, messo in atto dai carabinieri in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali, è il risultato di un’indagine portata avanti da diversi anni dalla Procura di Perugia e che ha permesso di ...

Lecce - Maxi operazione dei carabinieri : Fonte foto: carabinieri di LecceLecce, maxi operazione dei carabinieri 1Sezione: Cronache Tag: arresti denunce sostanze stupefacenti Emanuela Carucci Quattro gli arresti in tutta la provincia. Un controllo straordinario dei militari dell'arma Luoghi: ...

Maxi operazione della GdF nelle discoteche marsicane - scoperti 150 lavoratori in nero : L'Aquila - La Compagnia di Avezzano nel corso di un’articolata attività di prevenzione e repressione nel settore del lavoro nero ha posto in essere mirati controlli su tre discoteche e otto disco-pub molto noti nel capoluogo marsicano. Individuate, in particolare, nove società che impiegavano irregolarmente i lavoratori nella gestione dei locali. Gli accessi, eseguiti specialmente nelle ore notturne, nel pieno svolgimento ...

Ragusa : Maxioperazione antidroga - dieci arresti : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Dalle prime ore della mattinata 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa stanno dando esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di 10 indagati, emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, ed a decine di perq

Venezia : da Gdf Maxi operazione contro criminalità ed estorsioni : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Dalle prime ore della mattinata i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia stanno dando esecuzione ad un’operazione di polizia giudiziaria a contrasto della criminalità organizzata e delle

Maxi-operazione anticamorra in Irpinia - 23 arresti della Dda Contestato scambio elettorale : Operazione anticamorra in Irpinia. Dall'alba di oggi oltre 250 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l?esecuzione di 23 misure coercitive, per il reato di...

Maxi operazione anti-droga : sequestrate 31mila pasticche di Yaba : Giorgia Baroncini Si tratta del più ingente sequestro di questo tipo di stupefacente in Italia. La droga della pazzia, è una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo Oltre 31mila pasticche di Yaba, la droga della pazzia, sono state rinvenute a Roma. La Maxi operazione dei carabinieri di Venezia, impegnati tra Mestre e la Capitale, ha portato all'arresto di un bengalese e al sequestro di un enorme quantitativo di ...

Maxi operazione antimafia in tutta Italia - 70 arresti e sequestri per 35 mln : Una Maxi operazione antimafia, con una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro, e' in corso da alcune ore in più province d'Italia

Mafia - più di cento arresti in una Maxioperazione tra Sicilia e Lombardia : Accertata l'operatività della cosca mafiosa di matrice "stiddara" con quartier generale a Brescia, che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittizi per decine di milioni di euro

Gela - Maxi operazione antimafia : sgominata banda della Stidda. "Decapitata" l'organizzazione criminale che poteva contare su 500 uomini armati : Un'operazione imponente. Più di 300 uomini delle forze dell'ordine impegnati. L'ausilio di due elicotteri e 15 unità cinofile. E' in corso in questi minuti il...