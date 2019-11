Infortunio Suarez | problemi al polpaccio destro per l’attaccante del Barcellona

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019)ko contro il Levante. Ko anche Luiscostretto ad uscire al 41esimo del primo tempo per un problema al. I blaugrana, in vantaggio grazie ad un rigore del solito Messi, sono stati travolti nella ripresa dalla squadra di Valencia. Per l'attaccante uruguayano "muscolari alla gamba destra, nella zona del soleo", come recita il primo bollettino medico delverrà sottoposto ad altri accertamenti, ma certo un problema in più per la squadra catalana, avversaria dell'Inter in Champions League.

