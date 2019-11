Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Luigi Dicorrei ai ripari. La sconfitta in Umbria infatti ha creato tensioni non solo nel Pd, ma anche nei cinquestelle. I grillini cercano una soluzione dopo l'ennesima sconfitta elettorale, in vista del voto in Emilia Romagna e della tenuta del. "Luigi Diprova a rilanciare

iolanda_pitti : RT @51fini: Di Maio affronta i senatori M5s: 'Il governo Conte deve andare avanti, per il nostro bene' ?? “NOSTRO” DI CHI? Delle vostre tasc… - iside50 : RT @51fini: Di Maio affronta i senatori M5s: 'Il governo Conte deve andare avanti, per il nostro bene' ?? “NOSTRO” DI CHI? Delle vostre tasc… - 51fini : Di Maio affronta i senatori M5s: 'Il governo Conte deve andare avanti, per il nostro bene' ?? “NOSTRO” DI CHI? Delle… -