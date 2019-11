Bologna-Inter | Conte applaude i nerazzurri | “il gol subito ci poteva ammazzare | bravi a

Bologna-Inter - Conte : “grande risposta da parte nostra dopo il gol subito. A Dortmund per non avere rimpianti” : “Se aspettiamo la Juventus? Abbiamo meritato di vincere la partita, la quinta in pochi giorni: abbiamo dato un segnale importante a noi, perché dobbiamo pensare a noi stessi e non agli altri, a migliorarci e a lanciare questi segnali”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 2-1 con il Bologna al Dall’Ara, un successo che rilancia i nerazzurri al primo posto in classifica, in attesa del ...

Bologna-Inter - Lukaku firma con una doppietta la rimonta nerazzurra : finisce 1 a 2 : L’Inter soffre ma vince in rimonta a Bologna: finisce 2 a 1, merito di una doppietta di Lukaku, dopo una gara tutta in salita contro una squadra brillante ma ingenua nel finale. I nerazzurri mancano di cinismo sotto porta e commettono molti errori in fase di rifinitura ,ma soprattutto mostrano una stanchezza sempre più evidente. E allora servono i colpi dei campioni: Lukaku risponde presente sotto porta e si fa trovare pronto quando deve ...

L'Inter espugna Bologna 1-2 : Lazaro migliore in campo - Lukaku ancora decisivo : Si è appena concluso l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato italiano allo stadio Dall'Ara, con L'Inter che si impone 2-1 sul Bologna. Succede tutto nella ripresa con Soriano che porta in vantaggio il Bologna al 59', ma una doppietta di Lukaku al 76' e al 91' regala i tre punti agli ospiti. In classifica i nerazzurri volano momentaneamente in testa con 28 punti, aspettando la Juventus impegnata contro il Torino, mentre i rossoblu ...

Bologna-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lukaku rapinatore d’area - Lautoro - Poli positivo [FOTO] : Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter soffre tantissimo, ma passa a Bologna. Dopo il vantaggio di Soriano arriva la doppietta di Lukaku, secondo gol su rigore. Strepitoso in almeno un paio di circostanze il portiere rossoblu Skorupski, bene anche Poli. Nell’Inter i due attaccanti su tutti, buona prova anche di Lazaro. In alto la FOTOGALLERY. Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : l’Inter soffre - ma ribalta a Bologna. La doppietta di Lukaku regala la vittoria e la vetta temporanea : Prosegue la corsa, se pur con grande fatica, dell’Inter nel campionato di Serie A 2019-2020. Nell’anticipo pomeridiano dell’undicesima giornata al Dall’Ara i padroni di casa del Bologna spaventano i nerazzurri, passano in vantaggio, ma si fanno rimontare da una doppietta di un sempre più convincente Romelo Lukaku. Il belga fa gioire Conte e tutto il pubblico interista. Primo tempo tutto completamente di marca nerazzurra, ...

L’Inter vince a Bologna con un rigore al 90esimo. Polemiche - espulso Bigon : L’Inter vince a Bologna con un rigore al 90esimo. Anche oggi si parla di arbitri. L’Inter di Antonio Conte ha vinto 2-1 a Bologna in rimonta al termine di una partita giocata meglio dai padroni di casa. Tutti i gol nel secondo tempo. Prima rete di Soriano, con un tiro deviato che ha beffato Handanovic. Poi, il pareggio di Lukaku e al 90esimo un fallo ingenuo di Orsolini in area nei confronti di Lautaro Martinez che si lascia cadere ...

