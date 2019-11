Tennis | ATP Finals 2019 | calendario | date | programma | orari | tv e streaming Come

Tennis - Berrettini alle Atp Finals : 21.04 Con la sconfitta nei quarti a Bercy del francese Monfils (battuto in due set da Shapovalov), arriva la conferma che Matteo Berrettini parteciperà alle Atp Finals di Londra (10-17 novembre). Il romano, 23 anni e da poco entrato nella Top ten del ranking Atp, sarà il terzo italiano a partecipare ai 'Masters' dopo Panatta e Barazzutti (40 anni fa). Con Berrettini ci saranno Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Fedederer, Daniil Medvedev, ...

Tennis - ATP Finals 2019 : tutti i qualificati al torneo di fine anno. C’è Matteo Berrettini a Londra! : Si è delineato ufficialmente il quadro dei qualificati alle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno. L’appuntamento andrà in scena a Londra (Gran Bretagna) dal 10 al 17 novembre, si comporranno due gironi da quattro atleti ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. Ci sarà anche Matteo Berrettini che si è ...

Matteo Berrettini si qualifica per le Atp Finals! Shapovalov batte Monfils e regala una pagina epica al Tennis azzurro : Dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978, Matteo Berrettini è il terzo italiano nella storia a qualificarsi per le ATP Finals: decisiva, in tal senso, la netta vittoria del canadese Denis Shapovalov sul transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il nordamericano ha spazzato via, con un duplice 6-2 in un’ora di gioco il padrone di casa, regalando il pass per l’ultimo atto ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : avanzano tutte le teste di serie del torneo cadetto : Prima giornata praticamente interlocutoria quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto vincere tutte le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva. La testa di serie numero 1, Gian Marco Moroni, concede un set a Riccardo ...

Tennis - Monfils può davvero spezzare il sogno di Matteo Berrettini? La corsa del romano verso le ATP Finals : si qualifica se… : Matteo Berrettini deve solo incrociare le dita e sperare nei risultati altrui per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno solare. L’azzurro è stato eliminato da Jo-Wilfried Tsonga al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, il francese si è letteralmente scatenato nella serata di ieri e il romano non è riuscito a esprimere il suo gioco migliore: un ko pesantissimo ...

Tennis – Il clamoroso declino di Jack Sock : non vince da un anno e finisce senza ranking ATP! : In seguito al ritiro dal challenger di Charlottesville, Jack Sock finisce senza ranking ATP: il Tennista americano è passato dalla top 8 all’assenza di punti nel giro di 2 anni Dall’insidiare i grandi nomi del Tennis all’essere scomparso dalla classifica, dalla top 8 ATP alla totale assenza di punti. La parabola discendente di Jack Sock ha dell’incredibile. Il Tennista americano è stato infortunato da gennaio a luglio a causa di un ...

Tennis - Fognini eliminato al torneo Atp : l’italiano non la prende bene e se la prende con la sua racchetta : Ennesima racchetta rotta per Fabio Fognini, che ancora una volta non è riuscito a contenere un improvviso momento di rabbia (sono noti i suoi scatti d’ira sul campo). Durante il torneo di Parigi-Bercy, l’italiano ha scaraventato a terra la racchetta, spezzandola in due pezzi, dopo aver perso il match valido per gli ottavi di finale. Il Tennista è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov video @TennisTv L'articolo Tennis, ...

ATP Parigi-Bercy - Fognini furente : “il Tennis sta peggiorando - non voglio né incontrare e né vedere i nuovi giocatori” : Il tennista ligure perde contro Shapovalov e viene eliminato dal Masters 1000 di Parigi, dicendo addio anche alle Finals Debutto amaro per Fabio Fognini al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il tennista ligure esce subito di scena contro Denis Shapovalov, dicendo dunque addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per le Finals 2019. AFP/LaPresse Un ko amarissimo per l’azzurro, che nel post gara ha espresso tutta la propria ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...

Tennis - Roger Federer rinuncia alla nuova ATP Cup. Ci sarà l’Italia con Berrettini e Fognini : Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli ...

ATP Parigi-Bercy – Seppi fuori all’esordio : il Tennista italiano eliminato da Albot : Andreas Seppi sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il tennista italiano eliminato in due set da Radu Albot Si conclude amaramente l’ultimo Masters 1000 dell’anno per Andreas Seppi. Il tennista italiano, eliminato nelle qualificazioni e ripescato come lucky loser dopo il forfait di Federer, è stato eliminato ai sedicesimi (primo turno saltato per bye) dal macedone Radu Albot. Seppi, attuale numero 74 al mondo, ha perso ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa alle ATP Finals : si decide tutto a Parigi. Il tabellone dell’azzurro e dei suoi avversari : Matteo Berrettini ha incominciato la settimana più importante della sua giovane carriera, il 23enne è pronto per disputare il Masters 1000 di Parigi Bercy e insegue la qualificazione alle ATP Finals. Il romano occupa l’ottavo posto nella Race cioè la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante l’anno solare, al torneo di fine stagione partecipano esclusivamente i migliori otto Tennisti e l’azzurro sta ...

Matteo Berrettini - la stella azzurra nel firmamento del Tennis : da n°53 alla top 10 ATP in 12 mesi - solo 3 italiani come lui : Matteo Berrettini entra per la prima volta in carriera in top 10: 12 mesi fa era 53° al mondo, adesso è 9°! come lui solo Panatta, Barazzutti e Fognini Finalmente l’Italia cala il poker. La storia del tennis azzurro ha il suo quarto alfiere in top 10. Il primo fu lo straordinario Adriano Panatta nel 1973, raggiunto 5 anni più tardi da Corrado Barazzutti. Ci sono voluti invece ben 41 anni per avere un terzo azzurro frai i migliori 10, Fabio ...