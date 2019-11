Tavecchio | “Gli arbitri hanno potere decisionale | ma devono usare il Var”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 1 novembre 2019): il Var non è eludibile, è uno strumento che serve per evitare gli errori, l’uomo deve mettersi a disposizione dei mezziVAR – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carloper parlare del Var. Il Var ha bisogno di protocolli certi, il protocollo da ancora tanta libertà di giudizio agliche spesso, però, sbagliano. Nelle questioni d’area di rigore il Var dovrebbe avere anche più, ma ad ora non è così. Ildell’arbitro non è mai stato messo in discussione, il Var non è eludibile, è uno strumento che serve per evitare gli errori, l’uomo deve mettersi a disposizione dei mezzi. Lo strumento è stato messo a disposizione per la giustizia nello sport. Certo il calcio è uno sport più dinamico e difficile da leggere -prosegue– ci ...

