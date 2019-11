Prof Muore a 27 anni per una puntura di un Insetto

Fonte : circuitoscuola

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un docente di 27è morto in seguito alladi undurante una vacanza in Vietnam, Josh Brooker questo il nome del docente di 27, non appena tornata dalla sua vacanza in Vietnam non aveva la solita vitalità dopo quel viaggio che non avrebbe mai immaginato potesse essergli fatale. Il giovaneessore della Hope Academy di Newton-le-Willows, era partito per un viaggio in solitaria in Vietnam, qui unlo aveva punto alla testa, ilnon era riuscitoad individuare di chesi trattasse. Ilessore non aveva dato molta importanza a quellache quando è tornato a casa si è trasformata in una infezione da stafilococco che lo avrebbe ucciso nel giro di pochi mesi dopo essersi insinuato nel suo sangue e avergli attaccato i polmoni. Dopo essere tornato dal Viaggio in Vietnam ilessore era rientrato a scuola, ma il giorno dopo aveva iniziato a ...

