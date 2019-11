Pipì prima della rapina | incastrati rapinatori seriali

Alessandro Haber : “La prima volta ho fatto la Pipì sul palco - è arrivata fino alle prime file” : La prima volta non si scorda mai. Ne sa qualcosa Alessandro Haber, a cui l’emozione ha giocato un brutto scherzo la prima volta che è salito su un palcoscenico, con conseguenze imbarazzanti. È stato lui stesso a raccontarlo in diretta a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, spiegando che quando ha esordito come attore era “ancora un bambino” e non è riuscito a trattenersi: “Mi sono fatto la pipì addosso sul palco ed è ...