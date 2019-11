Nuovo mega iceberg minaccia di staccarsi in Antartide | due crepe separate solo da pochi km

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Una nuova gigantesca lastra di ghiaccio si sta per staccare in, dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, nel Mare di Weddell, a causa dell’ampliamento di quella che viene indicata come “Frattura di Halloween” (scoperta il 31 ottobre 2016). La piattaforma non è grande quanto quella che nel 2017 diede vita all’Larsen C, ma ha comunque dimensioni importanti, paragonabili a quelli dell’intera area metropolitana di Londra. I satelliti Copernicus Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea negli ultimi anni hanno monitorato strettamente l’area e ora le immagini raccolte consentono di rilevare la variazione di due– una a Nord e l’altra più a Sud, rispettivamente chiamate “Chasm 1” e “Halloween Crack” –dakm. I ricercatori ESA non sanno quando le duedella piattaforma ...

Agenzia_Italia : La frattura di Halloween sta per generare un nuovo mega iceberg in Antartide - Brunobaldassar5 : FASHION TALENT LAB, nella fase finale i preparativi per un nuovo mega evento nel campo della moda e le tendenze int… - GIORGINODJ : #Repost gossip__tv • • • • • • Erica Piamonte e Taylor Mega di nuovo insieme! Voi cosa ne pensate? Vi piacciono? -