Migranti | Lamorgese a Salvini | Nessuna invasione

Migranti - Lamorgese : nessuna invasione : 9.43 "Non siamo di fronte ad alcuna invasione". A precisarlo è la titolare del Viminale,Luciana Lamorgese,in un'intervista a Repubblica. "Basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018. I dati a cui si fa riferimento sono relativi al solo mese di settembre. Raffrontando gli sbarchi di settembre 2018 e 2019,in effetti l'incremento numerico c'è stato, ma è riconducibile soprattutto all'aumento ...

Migranti : Lamorgese - l’invasione non c'è e i rimpatri sono in aumento : Il ministro dell’Interno smentisce gli allarmi su una «invasione» di Migranti: solo 9.600 sbarchi nel 2019 rispetto ai 22mila dell’anno prima. Aumenta l’attività di rimpatrio

Lamorgese : Migranti - nessuna invasione : 3.31 "L'invasione di migranti non c'è e i rimpatri aumentano".Così il ministro dell'Interno,Luciana Lamorgese a Repubblica,risponde all'ex ministro Salvini. "Nel 2019 gli arrivi sono stati 9.600 rispetto ai 22mila del 2018",l'unico incremento, aggiunge Lamorgese è "quello degli arrivi autonomi dei tunisini". Il ministro annuncia che "il governo è al lavoro per modificare" gli accordi con la Libia sottoscritti dal precedente governo Conte. Il ...

Migranti - il ministro Franceschini : “Fare sbarcare subito Ocean Viking con 100 a bordo. Conte e Lamorgese sanno come la pensa il Pd” : Il caso Ocean Viking anima il governo. La nave di Sos mediterranee e Medici senza frontiere da dieci giorni ha chiesto all’Italia un porto sicuro: a bordo cento Migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte. “Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”, dice il ...

Ocean Viking 10 giorni in mare : “Ue consenta sbarco Migranti”. +Europa : “Lamorgese assegni porto” : La "prolungata e inutile permanenza in mare" della Ocean Viking, senza un porto da 10 giorni, "deve finire": ai migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte, deve essere consentito "con urgenza" lo sbarco. Lo chiedono all'Ue Sos Mediterranee e Msf, le Ong che gestiscono la nave che il 18 ottobre ha salvato 104 persone a 50 miglia dalla Libia. La Ocean Viking ha chiesto piu' volte un porto di sbarco all'Italia e a Malta senza ricevere risposta, ...

Migranti - la ministra Lamorgese invita al Viminale le ong : "L'inizio di un dialogo" : Ricevute le organizzazioni in prima linea per i salvataggi in mare, da Msf a Open Arms: ripristinare l'obbligo di soccorso, dissequestrare le navi, interrompere la collaborazione con la Guardia costiera libica, garantire porti sicuri. Salvini: "Io sto con le forze dell'ordine,...

Migranti - le Ong incontrano il ministro Lamorgese : “Torniamo a salvare vite in mare” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato i rappresentanti delle Ong che prestano soccorso in mare, dando vita a "un primo passo per l'avvio di una interlocuzione diretta". Il confronto viene accolto positivamente dalle stesse Ong che chiedono di rilanciare le attività di soccorso in mare e di fermare le morti nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti : Lamorgese - 'a fine lavori l'hotspot Lampedusa potrà ospitare 439 persone' : Palermo, 2(Adnkronos) - A lavori di sistemazione ultimati l'hotspot di Lampedusa che oggi può ospitare 96 persone potrà ospitare fino a 439 Migranti. L'annuncio è stato dato oggi, durante il question time, dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha risposto all'interrogazione della deputat

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

Migranti : A question time Camera Lamorgese risponde a Lega su aumento sbarchi : Roma, 16 ott.'(Adnkronos) – Al question time della Camera in programma oggi alle 15, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà ad un’interrogazione del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, sulle iniziative volte a fronteggiare l’incremento degli sbarchi di Migranti sulle coste italiane, nonché in materia di redistribuzione dei richiedenti asilo in ambito europeo.L'articolo Migranti: A question ...

Migranti - l’appello del ministro dell’Interno Lamorgese all’Ue : “Non ci lasciate soli” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rivolge un appello agli stati membri dell'Ue in tema di Migranti: "L’intensificazione dei flussi migratori che stanno mettendo in crisi i Paesi della frontiera orientale richiede un approccio europeo solidale: non possono essere lasciati soli gli Stati più esposti".Continua a leggere

Migranti - Lamorgese su accordo di Malta : “Hanno detto sì 3-4 Paesi - ora ampliare adesione” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parla al termine del vertice di Lussemburgo dell'accordo di Malta sui Migranti: "Non do numeri. Quelli che hanno detto di sì sono quei tre o quattro Stati che avevano già dato la loro disponibilità, tipo Lussemburgo, Irlanda. Dobbiamo operare perché l'accordo abbia una valenza anche per gli altri Paesi".Continua a leggere

Migranti - il consiglio Ue sulla redistribuzione. Francia : “In 10 Paesi pronti a farne parte”. Lamorgese : “Spero accordo entro dicembre” : Sulle adesioni dei Paesi all’accordo di Malta oggi “non do numeri”. Resta cauta la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine del suo primo consiglio degli Affari interni dell’Ue a Lussemburgo, che aveva al centro la trattativa per stabilire un meccanismo temporaneo di redistribuzione per i Migranti salvati dalle navi delle ong nel Mediterraneo centrale. In pratica, estendere ad altri Paesi l’intesa già firmata a La ...

Salvini attacca Lamorgese sulla redistribuzione dei Migranti : ma una nota del Viminale lo smentisce : "Nessuna novità in merito alla ridistribuzione dei richiedenti asilo sull’intero territorio nazionale": una risposta secca, con dati alla mano, da parte del Viminale ai post sui social di Matteo Salvini che puntava il dito contro la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il via libera per la redistribuzione di 90 migranti in tre diversi centri di accoglienza italiani, i primi secondo Salvini a "provare sulla loro pelle gli effetti del ...