Libero | gli arbitri strafottenti se ne strafottono Usano il Var solo per fuorigioco e

Libero : gli arbitri arroganti temono che il Var li sbugiardi - perciò non lo usano : Su Libero, Claudio Savelli scrive che non è tanto importante stabilire se quello di Kjaer su Llorente fosse o mano rigore, quanto capire perché l’arbitro non ha voluto rivederlo. “L’impressione è che i direttori di gara abbiano depotenziato il Var nel momento in cui hanno pensato che stesse diventando troppo potente”. Ormai il Var viene utilizzato soprattutto per il fuorigioco e per i tocchi di mano, “cioè per risolvere ...

Su La7 - duro scontro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un Presidente della Repubblica da un parlamento che ha contro il 60-70% degli italiani?” l’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

Libero : Ancelotti sbaglia formazione ma il ribelle Insigne corregge l’errore e sballa il Napoli : Una “partita elettrizzante, in pieno stile europeo”, scrive Libero in merito alla partita giocata ieri dal Napoli contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Decisivi, per il risultato a favore degli azzurri, i veterani Mertens e Insigne. Il capitano subentra dalla panchina correggendo l’errore di formazione di Ancelotti. Il tecnico gli aveva preferito l’evanescente Lozano relegandolo in panchina. “Il Salisburgo non ...

Si spoglia in pieno centro dopo lite con barista : marocchino subito Libero : Lo straniero, non nuovo a episodi di questo tipo, era tornato libero a poco più di un'ora dal fermo: "Sputava sull'auto dei carabinieri che lo aveva riaccompagnato", denuncia un militante della Lega Federico Garau ? Luoghi: Salerno

Libero : il Monza di Berlusconi fa meglio della Juventus : Il Monza di Berlusconi corre in campionato. Ieri ha riportato l’ultimo successo contro l’AlbinoLeffe ed è sempre più in vetta nel girone B di serie C. In nove turni ha conquistato già 24 punti, con una media di 2,6 a partita. Solo la Juve, in Italia, ha fatto meglio, con 2,7 punti a partita, ma segnando di meno (1,8 contro 2 di media ogni 90 minuti). Inoltre i bianconeri hanno incassato già sei reti contro le 4 incassate dal ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dorata trave-corpo Libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga rassegna iridata che all’Italia hanno regalato il bronzo della squadra femminile e l’argento agli anelli di Marco Lodadio. Il prossimo appuntamento con la grande ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dorata trave-corpo Libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI 15.41 Tra pochi minuti la Finale alla sbarra che chiude questi Mondiali. 15.39 Altra doppietta per gli USA con Sunisa Lee (14.133), bronzo al collo della russa Angelina Melnikova (14.066) che ha la meglio sulla brasiliana Flavia ...

Libero : Sarri - Ancelotti - Pioli. Quando l’allenatore tifa per gli avversari : Non si capisce più niente. Gli ultras sono costretti a tifare per i loro ex nemici. Quest’anno, il ballo delle panchine lascia tutti disorientati. “Alla Juve c’è un allenatore che tifa Napoli, all’Inter un allenatore che d’impronta più juventina non si può, al Napoli un allenatore che del Milan è stato simbolo in campo e in panchina, al Milan stanno cacciando un allenatore che tifa Inter, lo volevano sostituire con l’ex allenatore ...

Ergastolo ostativo - figlia di Libero Grassi : “No ad abolizione” : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Mi considero una garantista e lo dico a malincuore, perché non è mai bello privare una persona della libertà personale, ma l’Ergastolo ostativo non può essere abolito per i mafiosi. Credo che in Europa non ci sia la stessa conoscenza del fenomeno che, invece, c’è in Italia e che la Corte si sia pronunciata su una cosa che non conosce a fondo”. A dirlo all’Adnkronos è Alice ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre femminile - tutti gli ordini di rotazione. L’Italia parte al corpo Libero : Oggi martedì 8 ottobre (ore 14.30) si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella prova che premia il miglior movimento planetario, gli USA vanno a caccia del quinto titolo iridato e non dovrebbero avere problemi a imporsi mentre Russia e Cina battaglieranno per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia parte guardinga al corpo Libero - Carofiglio piazza la botta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.23 L’Italia sarà impegnata al volteggio, a suon di doppi avvitamenti bisognerà fare la differenza. Gran Bretagna alla trave. 09.22 Si è conclusa la prima rotazione, ora minuti di riscaldamento per la seconda. 09.21 La Gran Bretagna ha incantato alle parallele: 14.800 di Rebecca Downie, 14.333 di Fenton, 13.966 di Kinsella. La caduta di Ellie Downie non incide, punteggio scartato. La ...

Eutanasia - Beppe Grillo : “No alla bacchettoneria - ognuno sia Libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé” : “Non ficcate il naso nelle cose degli altri sino a questo punto, non siate estremi anche nella bacchettoneria”. E quindi, “lasciate perdere comitati di discussione” e “lasciamo ognuno libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé”. Il giorno dopo che la legge sull’Eutanasia è stata incardinata al Senato e meno di una settimana dopo la sentenza della Consulta che ha aperto al suicidio assistito, ...

Alla Sapienza il 9 e 10 ottobre il festival del giornalismo Libero : "Informarsi - pensare - scegliere" : “Informarsi, pensare, scegliere”. Parte con questi obiettivi il festival del giornalismo libero in programma per il 9 e 10 ottobre all’Università Sapienza di Roma, organizzato dAlla Rete “No Bavaglio” insieme agli studenti dell’Udu.Saranno due giorni di conferenze e dibattiti con i quali tutta la comunità studentesca sarà invitata a riflettere sui principi della libertà di parola e ...

“Amo la vita più di ogni cosa - ora sono Libero di scegliere” : la storia di Gustavo Fraticelli - tetraplegico da oltre 20 anni : Quando non riuscirà più a essere autonomo, chiederà di morire: “il diritto di decidere è di ognuno di noi”