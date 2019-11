L' antirazzismo è il nostro pane e la nostra acqua

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) La mozione di Liliana Segre per la creazione di una commissione contro il razzismo e l’antisemitismo è passata… menomale, direte voi! Anche io non mi discosto certamente dal vostro pensiero. Soprattutto perché la parte destra degli scranni in Parlamento si è astenuta; il modo più volgare e calunnioso di manifestare un’opinione. Si, trovo che la posizione espressa dalla destra sia (e non solo“sia stata”) terrificante. Quello che trovo ancora più scandaloso è che una mozione così ovvia debba comunque essere approvata.Come dire: “Creiamo una commissione contro, che so, l’abolizione dell’potabile. O del”. È una cosa ovvia, che l’potabile non debba esser toccata. O il. Entrambi fanno parte della vita. E creano la vita, creano gli uomini; la vita, ...

