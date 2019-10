“Sospeso dalla Rai” Gravi le accuse al volto di Rai Due Indaga la procura

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Franco Fatone, giornalista e inviato di moda e costume del Tg2, Tg2 Costume e società e Tg2 Storie è stato sospeso in via cautelativa dal suo lavoro di servizio pubblico. A comunicarlo è la Rai riferisce riguardo un fascicolo apertodi Milano la quale ha chiesto il rinvio a giudizio Fatone, con l’ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità. L’azienda di Viale Mazzini ha deciso di sospenderlo dall’attività in attesa della chiusura dell’istruttoria disciplinare in corso a suo carico. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il fascicolo a carico di Fatone sarebbe stato aperto nel 2018 su segnalazione dell’imprenditore Francesco Rizzica che si sarebbe presentato incon alcune telefonate registrate, denunciando di non avere versato la somma che sostiene gli sia stata richiesta dal giornalista per inserirlo all’interno di un dossier tv.Fatone nega ...

Robinho79739242 : RT @thebrightside0: #Topgoodnews?????? Dalla #Puglia arriva la Banca delle visite, ovvero la visita medica in sospeso per chi non può permett… - ellabaffoni : RT @francofontana43: Addio a ?@EMelandri?, figura esemplare di prete impegnato politicamente dalla parte degli ultimi. Per questo 28 anni f… - thebrightside0 : #Topgoodnews?????? Dalla #Puglia arriva la Banca delle visite, ovvero la visita medica in sospeso per chi non può per… -