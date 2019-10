Quando il papa ci consiglia come scrivere dovremmo ascoltarlo?

Il bambino sta sempre male - Quando il papà capisce la motivazione rimane sconvolto e la rende pubblica perchè può capitare a chiunque : Un bambino sempre molto curato dai genitori era perennemente ammalato. I genitori lo avevano portato da tanti medici ma nessuno di loro era riuscito a capire la natura del malessere del bambino. E ogni volta i genitori tornavano a casa affranti senza aver avuto alcuna risposta soddisfacente ma con il bambino sempre male. Un giorno il papà avvertì che dal beccuccio del bicchiere del bambino, quello a cui beveva sempre proveniva un ...

Fine vita - malato di Sla cattolico scrive al Papa : “Quando conosci dolore comprendi che c’è un’unica via d’uscita. Non è scelta di comodo” : “Il diritto di vita o di morte lo ha solo Dio? Ma Dio oltre il sopportabile non lo può permettere. La vita è sacra? Ma che sacralità c’è in questa sofferenza sempre non voluta e cercata? Nulla di sbrigativo e di comodo, ma solo il momento di scegliere, l’unica scelta“. È il passaggio conclusivo della lettera che Gianfranco Bastianello, 63enne cattolico praticante e malato di Sla da quando aveva 14 anni, ha scritto a Papa ...

Gigibontà - Quando il riscatto passa da un gelato. Storia del progetto di imprenditoria solidale della Papa Giovanni tra Sud America e Africa : A volte sono le cose più semplici a fare la differenza: un gelato, per esempio. A testimoniarlo ci sono le storie del progetto Gigibontà, progetto di imprenditoria solidale della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968. La prima gelateria ha aperto in Bolivia e oggi ce ne sono 13 in tutto il mondo: una seconda sempre in Bolivia, una in Sierra Leone (e sta per aprirne un’altra), dieci in Zambia, dove l’ultima è stata ...